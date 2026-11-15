V Sloveniji povprečna plača krepko višja kot v Italiji

O italijanski »plačni negibnosti« smo na straneh Primorskega dnevnika že večkrat poročali in najbrž še bomo, saj zaenkrat nič ne kaže, da bi se trend lahko obrnil. Gre namreč za večdesetletno konstanto, ki postaja v zadnjih letih spričo inflacije še bolj pereča kot sicer. Stagnacija plač v Italiji postane še bolj izrazita, če jo postavimo ob bok preostalim članicam EU, pri čemer bomo posebno pozornost posvetili primerjavi s Slovenijo.

Kot je razvidno iz podatkov o povprečni leto bruto plači v članicah Evropske unije, ki jih je objavil Eurostat (zadnji razpoložljivi so za leto 2025), je leta 2022 Italija bila tik pod evropskim povprečjem. Povprečna italijanska letna bruto plača je takrat znašala 31.849 evrov, evropsko povprečje pa je bilo 35.671 evrov. Razkorak ni majhen, toda leta 2022 so bile preostale države v primerjavi z Italijo ali nad evropskim povprečjem ali še bolj pod njim. V padajočem vrstnem redu so Italiji sledile Španija (30.806 evrov), Malta (30.316 evrov) in Slovenija (30.261 evrov). Že v letu 2023 je slovenska povprečna letna bruto plača (33.118 evrov) prehitela italijansko (32.626 evrov).

Leta 2024 se je razlika le še povečala, kot je razvidno tudi iz sosednjega grafa, kjer se črti, ki ponazarjata italijanski in slovenski podatek, oddaljujeta. Takrat je evropsko povprečje znašalo 39.773 evrov, Slovenija (35.127 evrov) je bila prva država pod povprečjem EU, Italija (33.385 evrov) pa na četrtem mestu, po Malti in Španiji. Položaj med Italijo in Slovenijo se je torej obrnil.

Leta 2025 je sosledje ostalo nespremenjeno, le da je Slovenija, kjer so se plače zvišale za sedem odstotkov (na 37.586 evrov), dodatno zmanjšala svoj zaostanek v primerjavi s povprečjem EU (41.464 evrov), medtem ko se je zaostanek Italije, kjer so se plače zvišale za 2,5 odstotka, (na 34.213 evrov) povečal. Med letoma 2022 in 2025 je vrh evropske lestvice, kjer so države s povprečno letno bruto plačo nad povprečjem EU, ostal nespremenjen. Prvi je Luksemburg – in to z naskokom, lani je povprečna plača znašala več kot 85.000 evrov –, sledijo Danska, Irska, Belgija, Avstrija, Nemčija, Finska, Švedska in Francija. Vrstni red se v zadnjih štirih letih ni spreminjal.