Silovit požar pri Trogirju v Dalmaciji

V opoldanskih urah je v kraju Seget Donji pri Trogirju nedaleč od Splita izbruhnil silovit požar. Pri gašenju, ki je še v polnem teku, sodeluje več kot 160 gasilcev s približno 50 gasilskimi vozili in najmanj pet gasilskih letal. Požar se je hitro razširili zaradi močnega vetra. Zgorela je med drugim ena hiša, dim pa povzroča težave letalom na splitskem letališču. Letalo družbe Easyjet iz Milana so za pristanek preusmerili v Zadar, poroča časopis La voce del popolo. Nekatera druga letala pa so se vrnila na Dunaj ter v Zagreb, je poročala HTV.

Zgorelo je povečini nizko rastlinje, del borovega gozda in hiša v zaselku Hrabar, poroča splitski časopis Slobodna Dalmacija na svoji spletni strani. Gasilcem povzročata težave močan veter in dim, ki je zakril del neba.