Silvestrski večeri v Sloveniji v znamenju glasbe

Silvestrski večer bodo mnogi Slovenci znova preživeli na mestnih ulicah, saj javna praznovanja vstopa v novo leto pripravljajo v vseh večjih mestih, pa tudi v številnih manjših krajih. Najbolj množični bosta zabavi v Ljubljani in Mariboru, kjer pričakujejo več tisoč ljudi. Ognjemeta bodo ob polnoči deležni le v prestolnici in Murski Soboti.

Spored silvestrovanj v središču Ljubljane bo kot vsako leto znova zelo raznovrsten in primeren za ljudi vseh okusov in starosti. Na Kongresnem trgu bodo nastopili Rok’n’Band, Nika Zorjan, Victory, prav od tam pa bo tudi najlepši pogled na ognjemet, ki bo ob polnoči zaznamoval prihod novega leta. Že ob 16. uri bodo na istem trgu pripravili tudi silvestrovanje za otroke s pravljičnimi junaki.

Kot so pojasnili organizatorji, bo mesto letos razsvetlil petminutni ognjemet z grajskega griča, izstrelki bodo iz razgradljivih materialov, ob slabem vremenu pa bo ognjemet zvočni. Po besedah direktorice Turizma Ljubljana Petre Stušek z organiziranim ognjemetom, ki se mu je odpovedalo že precej drugih slovenskih mest, pripomorejo k manjšemu številu zasebnih, stal pa naj bi 6500 evrov.

Prizorišče na Mestnem trgu je tradicionalno namenjeno ljubiteljem popevk, letos bodo tam nastopili Dinamitke in ViP Band, program na Pogačarjevem trgu bo v znamenju pop glasbe s skupino Mambo Kings, najbolj živahno ter v znamenju alternativne in rock glasbe pa bo spet na Trgu francoske revolucije z nastopi dvojca Murat & Jose ter zasedb Elvis Jackson in Neuromancer.

V Mariboru se že v preteklih letih za ognjemet niso odločili, saj se po navedbah občine zavedajo negativnih vplivov na ljudi, živali in okolje, letos pa bi si to težko privoščili že zaradi slabega stanja mestne blagajne. Vendar zaradi tega v štajerski prestolnici gotovo ne bo nič manj veselo, saj se bo na Trgu Leona Štuklja zbralo več tisoč ljudi, za zabavo na zelo priljubljenem silvestrovanju pa bo skrbela domača glasbena skupina Zebra.

Kot pravijo organizatorji, je slednja znana po svojih unikatnih in svežih predelavah hitov različnih glasbenih zvrsti. »So bolj raznoliki od raznolikih, zato so prava zakladnica različnih glasbenih žanrov. Z dobro avtorsko glasbo in svojevrstnimi priredbami znajo prepričati in spraviti na noge še tako trmastega obiskovalca koncerta,» so navedli na Zavodu za turizem Maribor.

Celjsko prizorišče silvestrske zabave bo znova Krekov trg, kjer bosta obiskovalce zabavali skupini LPS in Zvita feltna, na Ptuju pa bodo prav tako že dopoldne pripravili otroško silvestrovanje z Niko Zorjan ter Rokom iz BQL, nato pa bodo meščani in gostje novo leto na pravljičnem Mestnem trgu pričakali v družbi Recesije banda. Najdaljša noč v letu bo zabavna tudi na velenjskem Titovem trgu, kjer bo za zabavo poskrbela Tanja Žagar.

Ob Ljubljani ognjemet letos napovedujejo še v Murski Soboti, kjer bodo na Trgu zmage ob 17. uri najprej silvestrovali najmlajši, zvečer pa se obeta zabava na prostem z DJ Harijem in zasedbo Plamen. Na Koroškem bo najglasneje v Slovenj Gradcu, kjer bo obiskovalce na Glavnem trgu zabaval ansambel Okej.

Gorenjska prestolnica bo na Glavnem trgu gostila Mirana Rudana z zasedbo InDesign, dolenjska pa na Glavnem trgu pri Kandijskem mostu Nino Pušlar, po polnoči pa skupino Manouche. Na Obali bodo v Kopru v novo leto vstopili skupaj z Janom Plestenjakom, v Novi Gorici pa v Kidričevi ulici s skupino Kingston in DJ glasbenim programom.

Za zabaven prehod v leto 2024 bodo poskrbeli tudi v nekaterih slovenskih turističnih središčih. Tako bosta na Bledu obiskovalce zabavali skupina Pop Deluxe in Ansambel Saša Avsenika, v Kranjski Gori pa bo potekalo silvestrovanje z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami. V Piranu obljubljajo zabavo na Tartinijevem trgu, kjer bodo za glasbeno podlago poskrbeli Booom! in Samuel Lucas z The Groove Station.