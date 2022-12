Sindikalist Luca Visentini v Bruslju pridržan zaradi suma korupcije

Med pridržano četverico, ki je osumljena korupcije, ker naj bi od neke zalivske države prejemali večje denarne zneske, s katerimi naj bi ta država – po poročanju belgijskih medijev Le Soir in Knack naj bi šlo za Katar, kjer se trenutno odvija svetovno nogometno prvenstvo – skušala vplivati na gospodarske in politične odločitve Evropskega parlamenta, je tudi sindikalist Luca Visentini, nekdanji vodja sindikata Uil za Tržaško.

Belgijski policisti so v okviru obsežne protikorupcijske preiskave opravili 16 hišnih preiskav in pridržali štiri ljudi. Poleg Visentinija so pridržali še nekdanjega evroparlamentarca Demokratske stranke Pier Antonia Panzerija, direktorja neke nevladne organizacije in parlamentarnega pomočnika – imeni slednjih nista znani. Po poročanju Le Soir so vsekakor vsi štirje italijanski državljani oz. imajo italijansko poreklo.

Pridržali so jih danes zjutraj, v teku 48 ur bodo stopili pred preiskovalnega sodnika, ki bo odločil, če je pridržanje potrjeno, v nasprotnem primeru bodo osumljenci izpuščeni na prostost.