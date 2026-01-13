Sindikat slovenske šole začuden nad dogajanjem v paritetnem odboru

Sindikat slovenske šole izraža začudenje nad novim osnutkom o spremembi sestave Deželne šolske komisije za pouk v slovenskem jeziku (v nadaljevanju Deželne komisije za slovenske šole), ki se je pojavil na mizi v teku seje Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine (v nadaljevanju paritetnega odbora) v ponedeljek, 12. januarja. V sporočilu za javnost vodja sindikata Katja Pasarit, ki je bila na seji zaslišana v zvezi s predlogom preureditve komisije, pojasnjuje, da se je stališče sindikata o spremembi sestave Deželne komisije za slovenske šole nanašalo na osnutek, ki ga je sindikat prejel decembra lani po elektronski pošti.

Takratni predlog je predvideval 22-člansko komisijo, v kateri bi bili predstavnik Urada za slovenske šole, trije predstavniki ravnateljev, pet predstavnikov pedagoškega kadra (oz., po starem, učnega osebja), predstavnik administrativnega, strokovnega in pomožnega kadra (oz., po starem, neučnega osebja), po trije predstavniki staršev oz. dijakov, predstavnika krovnih organizacij Slovencev v Italiji, strokovni inšpektor slovenskega jezika, predstavnik italijanskega ministrstva za izobraževanje, predstavnik dežele Furlanije - Julijske krajine in predstavnik slovenskih šol v Višjem šolskem svetu v Rimu.

Novi osnutek, ki so ga člani odbora prejeli na seji, pa predvideva 15-člansko komisijo, v kateri je število predstavnikov pedagoškega kadra zmanjšano od petih na enega, število predstavnikov staršev oz. dijakov pa od treh na enega, medtem ko v komisiji ni več predstavnika nepedagoškega kadra. Poleg tega se število predstavnikov dežele FJK povzpne od enega na tri: v komisiji bi namreč bili predstavnik deželne vlade ter dva predstavnika deželnega sveta (eden za večino in eden za opozicijo), ob predstavnikih ministrstva za izobraževanje in dežele FJK pa bi vključili tudi predstavnika Deželnega šolskega urada za FJK.

Od tod začudenje sindikata nad novim osnutkom, ki se je pojavil v teku seje paritetnega odbora po odhodu Katje Pasarit iz sejne dvorane, piše v sporočilu. »Sindikat potrjuje svoje stališče, da bi vključitev predstavnikov italijanskega ministrstva za izobraževanje, dežele FJK in Deželnega šolskega urada (brez volilne pravice), omogočila hitrejše in predvsem pravočasno pretakanje informacij glede sprememb na področju šolske zakonodaje. Istočasno pa dodaja, da je naloga in specifika Deželne šolske komisije zagovarjati interese šolstva, točneje šolanja v slovenskem učnem jeziku. Po mnenju Sindikata je zato za izvajanje le-teh potreben sistemski pristop, ki se lahko udejanji le ob zadostni številčni zastopanosti tako predstavnikov ravnateljev, učnega in neučnega kadra kot dijakov in njihovih staršev; zadnji osnutek pa močno krči njihovo število. Konstruktivne spremembe so vedno dobrodošle. Vprašanje je, če so te zadnje res konstruktivne,« zaključuje Katja Pasarit.