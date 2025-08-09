Sindikata CGIL in KS 90 ter združenje ezulov proti nestrpnosti

V zvezi z nedavnimi dogodki, ki kažejo na naraščajočo nestrpnost do slovenske narodne skupnosti sta se oglasila tudi italijanski sindikat CGIL in slovenska Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (KS 90) ter ezulsko združenje ANVGD.

»Takšnih dejanj ne moremo več obravnavati kot osamljene izgrede, temveč kot zaskrbljujoč vzorec sovražnosti, ki zahteva odločen odziv oblasti in širše družbe. Izražamo globoko razočaranje nad porastom sovražnega govora, rasizma in ksenofobije, ki se ne pojavljajo zgolj v Italiji, temveč tudi drugod po Evropi. Napadi na manjšine, migrante in druge ranljive skupine razkrivajo nevaren premik v družbenem ozračju, ki ogroža temeljne vrednote demokracije, človekovih pravic in kulturne raznolikosti,« sta sporočila Massimo Marega (CGIL FJK) in Damjan Volf (KS90), ki pozivata vse pristojne, da takšna strahopetna dejanja odločno obsodijo, jih temeljito preiščejo, storilce ustrezno sankcionirajo ter okrepijo ukrepe za zaščito manjšin. Sindikata sta podporo izrazila tako Generalnemu konzulatu RS v Trstu kot tudi vsem posameznikom in ustanovam, ki se zavzeto trudijo za ohranitev slovenske prisotnosti, kulture in jezika v Italiji.

Oglasilo se je tudi združenje ezulov ANVGD, kjer so potegnili vzporednico med vandalskim dejanjem pri slovenskem konzulatu in tistem pri bazovskem šohtu. »Menimo, da pravzaprav temeljni vzrok takih dejanj enak: tako ravnajo tisti, ki nočejo sprejeti, da sosedski odnosi med Italijo in Slovenijo niso le dobri, ampak se tudi nenehno izboljšujejo,« je sporočil predsednik ANVGD Renzo Codarin, ki meni, da je treba stopati po poti, ki sta jo julija 2020 nakazala predsednika Sergio Mattarella in Borut Pahor, ko sta skupaj obiskala spomenik bazoviškim junakom in bazovski šoht.