Sinoči ponekod sodra, danes in jutri še nestanovitno

Ob sinočnjem prehodu hladne vremenske fronte so se pojavljale krajevne plohe in nevihte. Ponekod so nastajali nalivi, mestoma pa je padala tudi sodra, o kateri so, denimo, poročali iz Podgore. Največje količine dežja so ob jugozahodnih vetrovih padle v Benečiji in v Reziji, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa mestoma namerila okrog 50 litrov na kvadratni meter. Na Tržaškem in Goriškem je povečini padlo od 10 do 15 litrov vode na kvadratni meter.

Ozračje bo mestoma nestanovitno tudi danes in jutri zlasti v popoldanskih urah. Danes so v goratih predelih FJK zgodaj popoldne nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo v prihodnjih urah širile proti ostalim predelom. Najmanj verjetne bodo ob morju.

Jutri bo delno jasno do spremenljivo oblačno, mestoma se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte. Zvečer bo zapihala burja. Temperatura se bo spuščala.

V ponedeljek in torek bo povečini sončno in hladneje, pihala bo zmerna burja.