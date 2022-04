Širokopasovna povezava za Benečijo

Gospodinjstva in podjetja v Benečiji bodo do konca poletja imela na voljo širokopasovno spletno povezavo, za kar bo poskrbelo podjetje Open Fiber. Projekt, ki so ga 21. aprila predstavili v Špetru, predvideva povezanost gospodinjstev s širokopasovnim digitalnim omrežjem preko optičnih vlaken, ki bodo lahko prenesla en gigabajt, nared pa bodo tudi za prenos desetih gigabajtov. S tem bi digitalno pokrili več kot 85 odstotkov poslopij v vsaki občini, povezavo s preostalimi 15 odstotki pa bi zagotovili z antenami, ki bi omogočale hitrostno povezavo od 30 do 100 megabajtov na sekundo. Na ozemlju občine Špeter so položili približno 25 kilometrov kablov optičnih vlaken, s katerimi je povezanih 17 javnih poslopij. Poskusna faza bo potekala do maja, do konca aprila pa bo stekla komercializacija preko raznih operaterjev. Poleg tega deželna uprava namerava izpeljati projekte računalniškega opismenjevanja zlasti za starejše ter programe digitalne kulture, stekli pa bodo tudi tečaji izobraževanja o varnem spletu in spletnih zdravstvenih storitvah.

Širokopasovna spletna povezava pa ni edina novica: deželna vlada Furlanije - Julijske krajine je namreč včeraj na predlog odbornika za kmetijstvo Stefana Zannierja odobrila osnutek dogovora o ukrepih za racionalizacijo in izboljšanje storitev v korist prebivalstva na goratih območjih, točneje v Nadiških in Terskih dolinah, katerim je za letošnje leto namenjenih 300.000 evrov. Glavne točke so posluh do skupnosti gorskega območja, dajanje prednosti ukrepom, ki predstavljajo nadaljevanje tistih, ki so bili sprejeti v preteklosti ter njihova elastičnost.