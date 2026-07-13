Skala se je utrgala in padla na družino, ki se je kopala v Soči

V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je v nedeljo okoli 15. ure na pobočju utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina, padajoče kamenje je lažje poškodovalo tri člane družine, so sporočili s PU Nova Gorica.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se je z brežine nad reko Sočo odtrgala skala, velikosti približno 1 x 1,5 metra. Med kotaljenjem po pobočju proti reki se je razdrobila na več manjših delov. Kamenje je zadelo tri člane družine iz Švice, ki se je takrat kopala v neposredni bližini brvi pri kampu na desnem bregu reke Soče.

Na kraj nesreče so prišli kobariški gasilci, tolminski gorski reševalci in reševalci tolminske nujne medicinske pomoč, ki so poškodovanim nudili prvo pomoč.

Vse tri poškodovane je nato dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z vojaškim helikopterjem prepeljala na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Tam so ugotovili, da imajo vsi tri lažje telesne poškodbe. 36-letni moški ima presekanino leve roke, 35-letna ženska poškodbo glave, triletni otrok pa odrgnine. Z njimi je bila tudi hčerka, ki pa ni bila poškodovana.