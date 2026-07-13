Prijavljeni so bili na Trbižu, a le zato, da ne bi plačali davkov

Finančni policisti so po obsežni preiskavi prišli na sled 70 posameznikom, ki so imeli prijavljeno stalno bivališče na Trbižu, kjer pa niso dejansko živeli, saj so svoje nepremičnino uporabljali izključno kot počitniške hiše. Fiktivni prebivalci so med letoma 2020 in 2024 na tak način neupravičeno izkoristili oprostitev lokalnega davka na nepremičnine (nekoč IMU, danes ILIA), s čimer so skupno utajili za približno 160.000 evrov neporavnanih davkov.

Preiskava, ki se je začela aprila 2025, je obravnavala približno 5000 ljudi, pri čemer so primerjali osebne podatke in podatke iz zemljiške knjige, podatke o zaposlitvi, sestavo gospodinjstva, izbiro splošnega zdravnika in porabo energije v nepremičninah, kjer so ljudje imeli prijavljeno stalno bivališče. Finančna policija je informacije o nepravilnostih posredovala Občini Trbiž, ki bo nadaljevala z izterjavo dolgovanih davkov. Dobra tretjina davčnih utajevalcev je svoj dolg v celoti že poravnala in se na tak način izognila nadaljnjim kaznim.