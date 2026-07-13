SloVolley s precej drugačno zasedbo

Združena ekipa SloVolleyja, ki bo v prihodnji sezoni igrala v deželni C-ligi in si prizadevala za napredovanje, že dobiva konkretnejše obrise. Tudi v letošnji sezoni naposled ni prišlo do tesnejšega sodelovanja s Sočo, s čimer bi pod eno streho zbrali vse najboljše odbojkarje, so pa zato ostala društva v projektu SloVolley že zavihala rokave in poiskala druge rešitve. »Tako kot lani se je naša ekipa SloVolleyja znašla z omejenim številom igralcev, saj so nam nekateri sporočili, da jih iz osebnih razlogov ne bo več,« je pojasnil predsednik Olympie Filip Hlede.

Poleg teh je ekipa izgubila tudi prvega podajalca Jana Benso, ki je konec maja tragično preminil v prometni nesreči. »V prvi vrsti smo se lotili iskati novega podajača. Obrnili smo se na Ireneja Karnela (letnik 1996), ki je dve leti nazaj igral za Salonit Anhovo v prvi slovenski ligi, v zadnjih dveh letih pa ni igral,« je dodal Hlede, ki je prepričan, da gre za pomembno okrepitev.

Pri SloVolleyju so tudi odločili, da potrdijo trenerski kader. Ekipo bo tako še naprej vodil Ambrož Peterlin, pomočnik trenerja bo Matija Corsi, kondicijski pa Andrej Batagelj.

Tako kot so pred nekaj leti sodelovali z odličnim podajalcem Matijo Jerebom, bodo v prihodnji sezoni znova igrali z odbojkarjem, ki prihaja iz prve slovenske lige. Jedro ekipe ostaja, saj bodo ostali člani prve šesterke še naprej branili barve SloVolleyja. »Kar se tiče standardnih igralcev, imamo zelo dobro ekipo. Poslovila se bosta le tretji center Emilio Micali in drugi libero Luca Dessanti, ki je odločil, da bo drugi trener Spilimberga v B-ligi,« je pojasnil Hlede.

Pri sodelujočih društvih so odločili, da bodo ostale člane ekipe črpali iz mladinske ekipe oziroma pri odbojkarjih, ki so že lani trenirali s C-ligo, a so potem tudi igrali prvenstvo D-lige z Lorisom Maniajem, iz katerega so napredovali. Letos pa bodo postali polnopravni člani ekipe.

Celoten članek lahko preberete v včerašnji (nedeljski) izdaji Primorskega dnevnika