Za celo FJK razglasili najvišjo stopnjo požarne ogroženosti

V Furlaniji - Julijski krajini od danes za celotno deželno ozemlje velja najvišja stopnja požarne ogroženosti. Ukrep je zaradi povečanega števila požarov in za požare ugodnih okoljskih razmer sprejela pristojna Služba za gozdove in gozdarsko policijo v dogovoru z Deželno civilno zaščito in Deželno gozdarsko policijo.

Sklep o razglasitvi najvišje stopnje požarne ogroženosti vključuje tudi posebne prepovedi. Prepovedani so kurjenje ognja, sežiganje kmetijskih odpadkov ter uporaba strojev oz. naprav, ki bi lahko proizvedli iskre v bližini rastlinja. Podvojene so tudi kazni za kršenje teh prepovedi, ki segajo do 2000 evrov. Do odprave statusa največje nevarnosti so okrepili tudi nadzorne službe Deželne gozdarske policije.