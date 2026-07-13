Za bencin in dizel bo treba odšteti krepko več

V Sloveniji se bodo regulirane cene naftnih derivatov opolnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,692 evra, dizel okoli 1,826 evra, kurilno olje pa okoli 1,428 evra za liter.