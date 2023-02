Škotska premierka Nicola Sturgeon napovedala odstop

Škotska premierka Nicola Sturgeon bo po več kot osmih letih odstopila s položaja. Voditeljica Škotske nacionalne stranke (SNP) je to sporočila na današnji izredni novinarski konferenci v svoji uradni rezidenci v Edinburgu. Kot je pojasnila, odločitev ni odziv na kratkoročne pritiske, temveč izhaja iz globljega in dolgoročnejšega razmisleka.

»Danes sporočam, da nameravam odstopiti kot premierka in kot voditeljica svoje stranke,« je dejala in napovedala, da bo na položaju ostala do izvolitve svojega naslednika.

Odločitev izhaja iz dolžosti in ljubezni, je pojasnila in delo škotskega premierja označila za najboljše na svetu. Vendar pa je pomembno, da človek skoraj instinktivno ve, kdaj je pravi trenutek, da narediš prostor nekomu drugemu, je povedala.

Kot je pojasnila, odločitev za odstop ni odziv na kratkoročne pritiske, temveč izhaja iz globlje in dolgoročnejše presoje. S to odločitvijo se je po lastnih besedah spopadala že nekaj tednov. Ob tem je omenila, da ji kot premierki med drugim primanjkuje zasebnosti.