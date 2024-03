Skrivnost odlične potice kakovostne sestavine in potrpljenje

Na mizi slovenskih domov ob veliki noči ne sme manjkati orehova potica. Znanje o pripravi prvakinje slovenskih dobrot se prenaša med generacijami. Recept prekmurske pekarne Omar s Tišine je po besedah Tončka Omarja skrivnost, za STA pa je med drugim povedal, da so pomembne kakovostne sestavine, potrpežljivost in peka v lončeni posodi.

Slovenska potica je zaščitena kot zajamčena tradicionalna posebnost. Pri Omarjevih jih za veliko noč spečejo 30-krat več kot ponavadi. V Prekmurju je sicer poleg orehove zelo iskana tudi makova potica, pri njih pa pečejo še rozinovo, pehtranovo in kakavovo. »Petsto kosov vsake smo zdaj napekli, zagotovo,« je povedal Omar.

Recept za odlično potico je v družini že več generacij: »To so res male skrivnosti, saj je naš recept za potico meni zaupala mama, ona ga je nasledila od svoje mame.« Poleg tega, je dodal, je pomembno, da so sestavine kakovostne in naravne, pa tudi način izdelave je pomemben.

»Zelo pomembno pa je, da se potica peče v lončeni posodi, ki da potici okus in tisto pravo aromo, ki je v drugih posodah ni,« je poudaril. Omar prisega na prekmursko lončeno posodo, ki jo izdeluje lončar Zelko iz Pečarovcev.

Drugače pa je Omar za STA razkril po njegovem prepričanju največjo skrivnost dobre potice: »Žena mora imeti moža rada, mož pa mora ženo ubogati.« Dodaja, da peka potice zahteva potrpežljivost, saj ne sme biti nič »na silo« ali »pod normo«.

Poleg potic je za Prekmurce nujno na velikonočno mizo ob jajca in hren postaviti še beli mlečni kruh. Tega pri Omarjevih pečejo samo ob veliki noči. »Kar je pa najbolj smešno, v majhnih količinah takega kruha ne znamo pripraviti! Smo ga poskusili peči, pa to ni bilo ničemur podobno, samo ob veliki noči in v velikih količinah - najmanj 1000 hlebčkov - nam ta beli kruh uspeva; še sami ne vemo, zakaj,« je povedal Omar. Iz podobne mase sicer stalno pečejo tipičen prekmurski vrtanek.

Omarjevi, ki imajo na Tišini poleg pekarne tudi prodajalno, poleg tega pa še tri pekarne v Murski Soboti. Znani so tudi po svoji prekmurski gibanici.