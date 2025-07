Skupaj bodo odkrivali Mračna leta Benečije

»Za vas, ki ste doživljali mračna leta Benečije, za vas, ki ste mladi in le malo veste o tistih časih, za vas, ki ste poznali in cenili Boža Zuanello in Marina Qualizzo, za vas, ki radi spoznavate našo zgodovino,za vas, ki bi se radi spomnili naših čedermacev.« Tako so pri Inštitutu za slovensko kulturo zapisali v vabilu na četrtkovo skupno branje knjiga Mračna leta Benečije o delovanju tajnih organizacij v Benečiji, ki je v italijanščini izšla leta 1996 v Čedadu v založbi zadruge Dom in dve leti kasneje v slovenščini pri Cankarjevi založbi v Ljubljani in je razkrila marsikatero temno stran naše povojne zgodovine, avtorja Božo Zuanella in Marino Qualizza pa sta bila zaradi nje tudi sodno preganjana. Skupno branje se bo v sredo, 16. julija, ob 18. v muzeju SMO v Špetru. Dogodek bo v slovenskem in italijanskem jeziku.