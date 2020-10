»Slovencem bi se rad opravičil« (video)

Dark Theme

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen se je danes na osrednji slovesnosti v Celovcu ob stoti obletnici koroškega plebiscita koroškim Slovencev tudi v slovenščini opravičil za krivice in zamude pri uresničitvi njihovih ustavnih pravic. »Danes bi se rad opravičil pripadnikom slovenske etnične skupine za pretrpljeno krivico,« je dejal predsednik in to izrazil tudi v slovenskem jeziku. Ter se nato pošalil: »Iz vašega aplavza ugotavljam, da je bilo razumljivo.«

Zvezni predsednik Alexander Van der Bellen v svojem govoru ob slovesnosti "100 let koroškega plebiscita" v dvorani grbov v deželni hiši. pic.twitter.com/Q5pnx6bkIG — A. Van der Bellen (@vanderbellen) October 10, 2020

Slovesnosti se je udeležil tudi slovenski predsednik Borut Pahor. Ob prihodu v Celovec, kjer so ga sprejeli z državniškimi častmi, je projektni pevski zbor Unser Land / Naša dežela pred obema predsednikoma zapel priljubljeno koroško pesem Rož, Podjuna, Zila. Van der Bellen je v govoru navedel 8. člen avstrijskega ustavnega zakona, v katerem se Avstrija zavzema za jezikovno in kulturno raznolikost, ki prihaja do izraza v avtohtonih narodnih skupnostih, ter da je potrebno skrbeti, varovati in podpirati jezik, kulturo ter obstoj teh narodnih skupnosti, ter da Avstrija v preteklosti tega ni vedno spoštovala. Avstrijski predsednik je še dejal, da je Koroška posebna dežela, ki na poseben način združuje Avstrijo in Slovenijo, v njej pa že več stoletij živijo Korošci slovenskega in nemškega maternega jezika. »Slovenska narodna skupnost je samoumevni del Koroške in Avstrije,« je dejal.