Slovenci v DS: Brez glasov DS ne bi bilo uspeha SSk

Argumente za razpravo in ne polemike: to je tržaški občinski svetnik Demokratske stranke Stefano Ukmar hotel prispevati s svojimi hipotezami o možnosti izvolitve Valentine Repini v slučaju volilnega neuspeha Slovenske skupnosti na nedavnih deželnih volitvah. Tako se je Koordinacija Slovencev v DS v sporočilu odzvala na kritične besede sicer ne izrecno omenjenega člana deželnega vodstva Salvatoreja Spitalerija o polemikah okoli volilnega dogovora med DS in SSk.

Ukmar, tako Slovenci v DS, je hotel evidentirati argumente za razmislek o tem, če se splača ali ne – in s kakšno vsebino – sklepati dogovore, ki imajo poleg koristi lahko tudi drugačno politično ceno, tudi to, da lahko s sedanjim deželnim volilnim sistemom Slovenec zbije Slovenca v tekmi za deželni svet. Pri tem poudarjajo, da je bil svetnik SSk je bil tudi tokrat izvoljen s seštevkov glasov SSk in DS in torej brez glasov DS bi SSk ostala zunaj deželnega sveta.

Tokratna volilna kampanja je postavila na tehtnico spopad med večetničnim političnim konceptom DS ter etničnim konceptom SSk, pri čemer se po mnenju Slovencev v DS tokrat postavlja vprašanje, kako so se v njej obnašali posamezni subjekti naše skupnosti in če je predvsem medijem res uspel vsebinsko enako odmerjen odnos do slovenskih kandidatur ali ne skupaj z ugibanjem, koliko je to vplivalo na končni volilni rezultat. V slovenski komponenti DS se zavedajo, da je večetnična politika tista, ki je zgodovinsko odločilno prispevala za krepitev odnosov sožitja v tukajšnji mešani družbi.

Vsekakor so Slovenci v DS prepričani, da je bila izbira kandidature Valentine Repini za deželni svet v tržaškem okrožju najboljša, z njeno neizvolitvijo pa niso izgubili samo Slovenci, ampak celotna DS. Okoli kandidatke pa se je zbrala dobra skupina, ki je delala skupaj in učinkovito, s čimer se bo tudi nadaljevalo. Tako so menili na pokrajinski skupščini tržaške koordinacije Slovencev v DS 14. aprila na Opčinah, kjer so ob razpravi o izidu deželnih volitev tudi menili, da je treba čim prej doseči oblikovanje deželne koordinacije oz. dobiti deželnega koordinatorja Slovencev v DS, ki naj se sooča z deželnim vodstvom stranke.