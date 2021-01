Slovenija: 2663 okužb, 23 žrtev

V sredo so po v Sloveniji ob 18.280 hitrih in PCR testih potrdili 2663 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 23 covidnih bolnikov. V bolnišnicah so v sredo zdravili 1169 covidnih bolnikov, kar je osem manj kot v torek, sedem več pa jih je potrebovalo intenzivno nego, in sicer 189.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil vladni govorec Jelko Kacin, so v sredo opravili 6370 PCR testov (586 manj kot v torek) in z njimi potrdili 2040 novih okužb (562 manj kot v torek), delež pozitivnih testov je bil 32 odstotkov (v torek 37,4 odstotka). Z 11.910 hitrimi antigenskimi testi (v torek so jih opravili 15.238) pa so v sredo potrdili 623 novih okužb (129 manj kot v torek), delež pozitivnih testov je bil 5,2 odstotka (v torek 4,9 odstotka).