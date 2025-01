Slovenija bo počastila spomin na žrtve genocida v Srebrenici

Tudi v Sloveniji bo ob 30-letnici genocida v Srebrenici potekala vrsta spominskih dogodkov. Gre za enega največjih zločinov proti človečnosti na evropskih tleh. Pripadniki vojske Republike srbske so 11. julija 1995 ubili 8372 Bošnjakov.

Spominski program z naslovom 8372 živih spominov v sodelovanju s partnerji iz Slovenije in BiH pripravlja Kulturno-izobraževalni zavod Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana (MKC). Poskrbeli so med drugim za serijo tematskih podkastov. V Cankarjevem domu bodo 22. januarja odprli razstavo Vesti, ki niso zbudile vesti. Ta ponuja pretresljiv vpogled v novinarsko pokrivanje ene največjih človeških tragedij po drugi svetovni vojni. Novinar in urednik Ali Žerdin je izbral vrsto časopisnih naslovnic in izrezkov iz slovenskega, bosanskega in svetovnega tiska.

V sodelovanju s Spominskim centrom Srebrenica bo aprila v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije v Ljubljani na ogled razstava video pričevanj preživelih, ki so si svoj novi dom ustvarili v Sloveniji. Razstavljeni bodo tudi njihovi osebni predmeti iz časa genocida v Srebrenici.