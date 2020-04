Slovenija danes obeležuje dan upora proti okupatorju. Z njim se spominja ustanovitve Osvobodilne fronte, osrednje odporniške organizacije na Slovenskem v drugi svetovni vojni. Državne proslave ob letošnji 79. obletnici zaradi epidemije ne bo. Dopoldne bosta predsednik republike Borut Pahor in predsednik DZ Igor Zorčič položila venec k spomeniku OF v Rožni Dolini v Ljubljani, Zorčič bo nato položil venec h grobnici narodnih herojev.

V Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije so v počastitev državnega praznika sinoči pripravili videoslovesnost. Predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Marijan Križman je v nagovoru iz Marezig med drugim ocenil, da je zanikanje Osvobodilne fronte in partizanskega boja zatiskanje oči in poskus revidiranja polpretekle zgodovine, ki je kristalno jasna. Prinesla je svobodo, samostojnost in samozavest narodu. Njena vizionarska gesla pa so vključevala tudi pravico slovenskega naroda do samoodločbe, je še povedal. Zato sta OF in partizanski boj tudi temelj slovenske samostojnosti.

Za vse, ki si želijo ogledati prostore predsedniške palače, so letos pripravili posodobljen virtualen sprehod po protokolarnih in delovnih prostorih predsednika republike, ki bo na voljo danes.