Slovenija in Italija opozarjata na podnebne spremembe

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar je skupaj z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello, predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem, predsednikom Portugalske Marcelom Rebelom de Souso, grško predsednico Katerino Sakellaropoulou in predsednikom Republike Malte Georgeom Vellom podpisala poziv v luči izrednih naravnih pojavov, ki uničujejo ekosisteme in ogrožajo naš vsakdan. V skupni izjavi so se državnik zavezali, da bodo v celoti podprli pobude za skupno ukrepanje, in ob tem pozvali Evropsko unijo, preostale sredozemske države in mednarodno skupnost, naj vprašanje podnebnih sprememb ohranijo na vrhu svojih političnih agend. Predsedniki petih držav sodelujejo v t.i. skupini Arraiolos.

Dodali so, da je generalni sekretar ZN Antonio Guterres trenutno krizno stanje opisal z izrazom globalno vrenje, učinki podnebnih sprememb pa so posebej opazni v naši, sredozemski regiji, »ki je močno prizadeta in neposredno ogrožena, ne le zaradi pomanjkanja vode in elektrike, temveč tudi zaradi poplav, obsežnih vročinskih valov, požarov in dezertifikacije«. Po besedah predsednikov in predsednic izredni naravni pojavi uničujejo ekosisteme, ogrožajo vsakdan ljudi ter s tem njihov način življenja, zato se je čas za sklepanje kompromisov iz političnih ali gospodarskih razlogov iztekel.