V Sloveniji so včeraj opravili 698 PCR testov in 4154 hitrih antigenskih testov na novi koronavirus, s katerimi so potrdili 344 novih okužb.

V bolnišnici se je zdravilo 96 pacientov (23 zaradi covida in 58 s covidom), v nedeljo jih je bilo 112, na intenzivni negi pa jih je bilo 15 (pet zaradi covida in deset s covidom), tako kot v nedeljo. Umrl ni nihče s potrjeno koronavirusno okužbo.