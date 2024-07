Mladi raziskovali stvarnost Slovencev v Italiji

Ob proslavljanju petdesetletnice si je upravni odbor Slovenskega raziskovalnega inštituta (Slori) zamislil ponovno izvedbo mladinskega raziskovalnega tabora, ki tako po dolgih letih spet oživlja prej uspešno tradicijo, hkrati pa uvaja tudi nekaj novih elementov. Projektni partner je tokrat Društvo mladih Slovencev v Italiji DM+, ki je aktivno sodelovalo v vseh projektnih fazah, zlasti pa pri vsebinski zasnovi in izboru mladih udeležencev. S finančnim prispevkom je projekt podprl tudi Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Cilji raziskovalnega tabora

Mladinski raziskovalni tabor zasleduje tri glavne cilje: širi in spodbuja zanimanje za raziskovalno delo pri mladi generaciji; spodbuja vzajemno spoznavanje in druženje mladih iz različnih geografskih okolij; v končni fazi stremi k izdelavi raziskovalnega dokumentarca o identitetnem opredeljevanju mladih Slovencev in Slovenk v Italji, ki ga bodo mladi udeleženci pripravili v tesnem sodelovanju s svojimi mentorji, raziskovalci in strokovnjaki za različne discipline.

Petdnevni poletni mladinski raziskovalni tabor se je začel v ponedeljek, 8. julija, zaključil pa včeraj. Udeležilo se ga je sedem mladih raziskovalk in raziskovalcev iz različnih krajev poselitvenega območja slovenske skupnosti v Italiji in iz bližnje Slovenije. Udeleženci so bili nastanjeni v prostorih Dijaškega doma Nova Gorica, kjer je prva dva dneva potekalo delo v učilnici. Ostale tri dni pa je potekalo terensko delo.

Bogato in dragoceno empirično gradivo bo v naslednjih mesecih ustrezno urejeno, analizirano in uporabljeno v raziskovalne namene. Sledila bo tehnična izdelava dokumentarca o identitetnem opredeljevanju mladih Slovencev in Slovenk v Italiji, ki bo prvič predstavljen na slovesnosti ob proslavi 50. obletnice Slorija v prvi polovici novembra letos.