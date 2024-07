Z obnovljenimi prostori več mest v jaslih

Ponovno odprtje centra Lenassi v Ulici Vittorio Veneto v Gorici bo omogočilo razširitev ponudbe občinskih jasli. V njem bodo namreč v prihodnjem šolskem letu lahko sprejemali do dvajset otrok. Skupno bodo torej v goriški občini lahko sprejemali do 160 otrok, so naznanili ob včerajšnjem slavnostnem odprtju centra Lenassi, ki so ga s pomočjo finančnih sredstev Dežele FJK in sklada NOO (Načrt za okrevanje in odpornost) ravnokar obnovili. Vrednost del, s katerimi so sanirali predvsem zunanjost objekta, je skupno znašala okrog tri milijone evrov.

»Prenovo smo izvedli v sklopu širšega projekta, s katerim se trudimo, da bi sanirali vsa šolska poslopja v goriški občini,« je pred včerajšnjim rezom traku povedala občinska odbornica za socialo Silvana Romano. Slavnostnega odprtja obnovljenega centra so se udeležili še goriški župan Rodolfo Ziberna, odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti, ki je poudarila, da so dela izvedli v samo letu dni, vodja goriškega občinskega urada za socialo Maura Clementi in deželni svetnik Diego Bernardis. Prenovljeno stavbo je blagoslovil duhovnik Nicola Ban, projekt obnove je opisal Andrea Benedet, vodja družbe Cooprogetti iz Pordenona, ki je poskrbela za načrt. Dela je izvedlo podjetje Friulana Costruzioni iz Vidma.

V stavbi, ki so jo zgradili v začetku 20. stoletja, so odstranili stari omet in ga nadomestili z novim, pri čemer so našli in odstranili azbest. Zamenjali so tudi okna, izvedli so dela na strehi in obnovili fasado. Poskrbeli so tudi za izolacijo stavbe. V prenovljenem centru Lenassi bodo ponujali več storitev. V njem že deluje poletno središče, ponovno bo odprla igroteka, prirejali bodo pošolske dejavnosti. Na voljo bodo tudi knjižnica in center za otroke in starše ter nov oddelek občinskih jasli za malčke od 12. do 36. meseca starosti, v katerem bodo, kot rečeno, sprejemali do dvajset otrok. V istem poslopju deluje tudi kuhinja, v njem imajo svoje pisarne nekateri občinski uradi za izobraževalno dejavnost. Že pred prenovo pa je v center Lenassi, ki velja za enega izmed najpomembnejših občinskih izobraževalnih ustanov, zahajalo do dvesto otrok dnevno, so spomnili na včerajšnjem odprtju.