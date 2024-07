»Tri stopnje reševanja sporov: prisila, denar in kultura«

Na Forumu Crans Montana, ki je nedavno potekal v Bruslju in o katerem smo včeraj poročali na naših straneh, je bila tudi sorazmerno kratka razprava o varnosti, tako v svetu kot v posameznih državah. Diskutanti so obdelali razloge za napetosti v državah in med državami ter nakazali tudi možne rešitve. Govor je bil o Cipru, Burkina Fasu in Kurdistanu, nadvse zanimiv pa je bil teoretični poseg o premoščanju napetosti ob prisotnosti manjšin, ki ga je podal direktor bruseljske izpostave svetovalnega podjetja APCO Nicholas Whyte.

V intervjuju za Primorski dnevnik je Whyte poglobil tematiko, ki jo je obravnaval.

Povejte, prosim, kaj je APCO.

APCO Worldwide je strateško svetovalno podjetje, ustanovljeno pred 40 leti, naš sedež je v Washingtonu, naši največji izpostavi sta v Dubaju in Londonu. V Bruslju imamo 70 zaposlenih. Ukvarjamo se s svetovanjem o javnih interesih za družbe, med katerimi so Johnson&Johnson, Microsoft in Apple. Ocenjujemo zanesljivost tranzicijskih držav ter političnih gibanj in tudi posameznikov.

Torej, da poenostavimo, kadar neko podjetje želi zgraditi tovarno ali odpreti drugačno dejavnost v neki državi, vas prosi za oceno?

Natanko tako, včasih tudi, kadar podjetje želi ukiniti dejavnost v neki državi.

Se že dolgo ukvarjate s temi vprašanji?

Približno deset let, ampak v Bruslju živim že kakih 25 let. Dolgo sem se ukvarjal z neprofitnimi dejavnostmi.

V svojem posegu ste govorili o treh stopnjah reševanja sporov: prisili, denarju in kulturi. Bi, prosim, lahko pojasnili, za kaj gre?

Ostali razpravljavci so izpostavili nekakšen taktični pogled na predlagano tematiko glede na sedanje stanje. Obstajajo ZDA, evropske države, Rusija, Kitajska, je tudi poziv za vzpostavitev novega svetovnega reda, da bi lahko bolje upravljali odnose. Sam, ki prihajam z majhnega dela sveta z majhnimi problemi, ki pa imajo geopolitične implikacije, razumem, da pogosto segamo v ta vprašanja, če za to obstajajo geopolitični razlogi. Ampak to ni pravi razlog. Pravi razlog je, da je treba rešiti problem, kadar se pojavi v neki državi. Tako prihaja do mednarodnih posegov, do mediacij z raznimi svetovalci in na koncu se najde neka rešitev, ki naj bi trajala, dokler bodo za to obstajali pogoji. Tu ne gre za vprašanje zunanje podpore. Obstajajo trije elementi, ali, če želite, tri faze za tako rešitev, prisila, denar in kultura.