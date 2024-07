Postavili prvo posodo za odpadno olje v Trstu

Komunalna infrastruktura v Trstu je od včeraj bogatejša za prvo zbirno posodo za odpadno jedilno olje. Uporabljeno olje za pripravo jedi in konzerviranje hrane lahko občani po novem brezplačno oddajo na ekološkem otoku v Ul. Marchesetti, na parkirišču vile Revoltella. V prihodnjih tednih bo komunalna služba družbe AcegasApsAmga namestila še 21 zabojnikov rumene barve. Namenske posode bodo postavili na ekološke otoke na različnih koncih mesta. Po eno bodo dobili tudi na Proseku, v Križu in v Bazovici.

To je včeraj sporočil občinski odbornik za okoljsko politiko Michele Babuder, ki je spomnil, da so do zdaj gospodinjstva odpadno olje lahko odlagala v centrih za zbiranje odpadkov. S tem, da so začeli postavljati ulične namenske posode, želijo spodbuditi občane, da odpadno rastlinsko olje odvržejo pravilno. Zlivanje v odtoke in naravo ni le škodljivo, temveč je z uredbo o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji tudi prepovedano.

In kako lahko občani odlagajo olje v za to namenjene posode? Tako, da olje doma pretočijo v plastenke (ne v steklenice), jih dobro zaprejo z zamaškom in odnesejo v namenske posode. Olje mora biti ohlajeno, so sporočili na včerajšnji novinarski konferenci in dodali, da lahko ena namenska posoda sprejme od 200 do 300 enolitrskih plastenk.

V komunalni službi so prepričani, da bodo z novimi posodami povečali količino zbranega odpadnega olja. Lani so v centrih za zbiranje odpadkov zbiralci zbrali 27 ton odpadnega jedilnega olja, ki so ga nato pretovorili v bio gorivo.