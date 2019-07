Slovenija napoveduje tožbe proti italijanskim radijskim postajam

Problematika seganja italijanskih radijskih frekvenc na slovensko ozemlje in obratno ostaja nerešena, a si slovenska vlada na različne načine prizadeva za zaščito slovenskih interesov, pravi slovenski minister za javno upravo Rudi Medved. Tožbe proti italijanskim postajam so eden od ukrepov, a Medved več stavi na druge, bolj konstruktivne rešitve.

Kot je včeraj v Ljubljani pojasnil Medved, so v minulih mesecih izvedli več ukrepov, kot so udeležba na več bilateralnih sestankih, nadaljevanje mediacije pri Evropski komisiji, tretja diplomatska nota ministrstva za zunanje zadeve, novi pozivi italijanski vladi za ureditev stanja in redno obveščanje Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU). Tožbe, ki jih je Slovenija napovedala proti italijanskim radijskim postajam, so v pripravi, vložili pa jih bodo jeseni.

Minister obžaluje, da so se bili problematike prisiljeni lotiti na takšen način, a so ugotovili, da so tožbe nujne za zaščito slovenskih interesov.

»Prav tako si ne delamo utvar, da bodo tožbe to težavo kar rešile. Bodo pa gotovo imele določene učinke, med drugim finančne,« je dejal in izrazil upanje, da bo tovrsten pritisk »zganil italijansko politiko«.