Prevladovali bodo vlaga in oblaki

Anticiklon je ob približevanju atlantske višinske doline danes že nekoliko oslabel. Ta teden bo proti nam povečini od jugozahoda pritekal vlažen zrak, pri čemer bodo prevladovali vlaga in oblaki. Marsikje v FJK so oblaki že danes dopoldne prekrili sončne žarke. Oblačnost bo jutri bolj vztrajna, povečal se bo tudi odstotek relativne vlage, v sredo pa ob vlagi in oblakih v FJK kaže tudi na možnost občasnih manjših krajevnih padavin, lahko tudi v obliki krajevnega rosenja. Količine dežja bi morale biti v vsakem primeru razmeroma skromne. V FJK naj bi povečini padlo do okrog pet litrov dežja na kvadratni meter ali le rahlo več, mestoma bo lahko tudi suho.

Od četrtka do vključno nedelje ne kaže na večje spremembe vremena. Proti nam bo še pritekal vlažen zrak, prevladovala bosta oblačnost in zamegljenost. Občasno bo zlasti ob morju nekaj več spremenljivosti in ni ravno izključeno, da se bo lahko prehodno ponekod prikazal tudi kakšen manjši sončni žarek.

Najvišje dnevne temperature bodo ob odsotnosti sončnega žarčenja nekoliko nižje od včerajšnjih ali današnjih, toplejše pa bodo noči.

Zlasti od srede bo ozračje pogosto zamegljeno ali bo ponekod nastala megla, verjetneje v nočnih urah.