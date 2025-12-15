V čelnem trčenju štirje poškodovani

Danes popoldne sta na Pordenonskem na nekdanji pokrajinski cesti številka 53, ki povezuje Vivaro z zaselkom San Foca, čelno trčila športni terenec mercedes GLE in opel corsa. Štiri osebe so se poškodovale, med njimi otrok, star dve leti in pol in sedemnajstletno dekle. 54-letno žensko, ki je vozila opel, so reševalci službe za nujno medicinsko pomoč na kraju oživljali, nato so jo s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico. Prav tako s helikopterjem so prepeljali v videmsko bolnišnico tudi voznico mercedesa.

Ostala dva mladoletna potnika, ki sta se vozila v mercedesu, so reševalci prepeljali v pordenonsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da njuno zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče. Na kraju so bili poleg reševalcev gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter karabinjerji iz Spilimberga, ki preiskujejo njene vzroke.