V okviru evropskega programa TASC-RestoreMed je bil objavljen javni razpis za financiranje projektov, ki varujejo in obnavljajo biotsko raznovrstnost morskih, obalnih in celinskih vodnih ekosistemov v Sredozemlju, zmanjšujejo onesnaževanje ter spodbujajo trajnostno, krožno in ogljično nevtralno modro gospodarstvo. Prvi informativni spletni seminar za javnost bo danes, ob 11. uri.

Za ukrepe, ki jih vodijo skupnosti, bo na voljo skupno sedem milijonov evrov. Izbranih bo najmanj pet projektov, vsak bo prejel nepovratna sredstva v višini od 200.000 do 1,4 milijona evra, dodaten milijon pa bo namenjen podpori organizacijam, ki oblikujejo strategije in politike za trajnostno upravljanje morskih in sladkovodnih ekosistemov v sredozemskem bazenu.

Projekt mora vključevati elemente sodelovanja skupnosti, ki prebivalcem omogočajo sodelovanje pri spremljanju, vrednotenju ali razumevanju projekta, s čimer se povečujeta ozaveščenost in podpora.

Upravičeni prijavitelji so lokalne oblasti, nevladne organizacije, državljanske skupine, univerze, raziskovalne ustanove in podjetja (vključno z MSP), ki delujejo na področju varstva okolja ali modrega gospodarstva in imajo sedež v državah sredozemskega bazena.

Vse informacije o prijavnem postopku in informativnem spletnem seminarju so na voljo na spletni strani tascrestoremed.eu.