Luč miru iz Betlehema v teh dneh tudi pri najvišjih predstavnikih oblasti RS

Luč miru iz Betlehema, ki je prišla v Slovenijo v začetku decembra, predstavniki skavtov v teh dneh predajajo tudi najvišjim predstavnikom oblasti. Danes so jo prinesli v državni zbor, kjer je skavte sprejela predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, v torek pa jo bodo nesli tudi do predsednice republike Nataše Pirc Musar.

Po besedah Klakočar Zupančič nas betlehemska luč opominja, da tudi najmanjša svetloba lahko premaga temo. »V času negotovosti, nemira in razdeljenosti nas vabi, da ne obupamo, ampak ohranimo upanje - upanje na boljši jutri, na svet, kjer bo več razumevanja, sočutja in miru,« je predsednica DZ izpostavila v nagovoru ob sprejemu skavtov v hramu demokracije.

Geslo letošnje akcije Kaj ti v resnici želim za Božič? nas po besedah predsednice DZ opominja, da resnično bogastvo ne leži v materialnih vrednotah, nazivih, bleščečih darilih ter v tem, kar imamo, ampak v vrednotah, ki jih nosimo v sebi, in v odnosih, ki jih gradimo in negujemo, so zapisali na spletni strani DZ. »Vsakič, ko luč simbolično ponesemo naprej in jo delimo z drugimi, dokazujemo, da je pravo bogastvo v skupnosti, odprtem srcu, solidarnosti in v pripravljenosti pomagati,« je izpostavila.

Naša skupna odgovornost je po besedah predsednice DZ, da luč ne ostane le simbol, ampak postane dejanje ter da gradimo skupnost, v kateri se bo vsak človek počutil spoštovan, slišan in vreden.