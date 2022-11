Slovenija ni pozabila na antifašiste

Slovenski veleposlanik v Italiji Matjaž Longar, obrambni ataše na veleposlaništvu brigadir David Humar in pooblaščena ministrica Tina Kokalj so položili venec ob spomeniku na pokopališču Prima Porta v Rimu v spomin umrlim Slovencem (Nanoške žrtve) ter ob spominski tabli nekdanjega diplomata slovenskega rodu Cirila Kotnika v rimski Ulici Salaria. Kotnik je kot jugoslovanski diplomat veliko pomagal antifašistom in Judom, njegov vnuk je nekdanji podpredsednik italijanske vlade ter znani politik Walter Veltroni.