Slovenija noče zaostrovanj ob dnevu spomina na fojbe

Slovenija pričakuje, da bo sobotni dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre potekal v duhu sprave in dobrih medsosedskih odnosov, da ne bo torej nepotrebnih napetosti in zaostrovanj. To je priporočilo državnega sekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve Marka Štucina svojemu italijanskemu kolegu Edmondu Cirielliju, s katerim sta kot zelo dobre ocenila odnose med Slovenijo in Italijo.

Strinjala sta se, da je Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica-Gorica projekt, ki potrjuje odlično sodelovanje, pri čemer sta izpostavila, da gre za zgodbo izjemnega pomena, saj mesti postajata vzor evropskega sodelovanja in skupnega razvoja.