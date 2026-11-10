Slovenija od manjšine pričakuje enoten nastop

Včeraj se je po več kot dveh letih znova sestal Svet vlade RS za Slovence v zamejstvu, na katerem so predstavniki slovenskih narodnih skupnosti v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem skupaj z ministri, katerih pristojnosti so tesneje povezane z delovanjem in položajem Slovencev v zamejstvu, obravnavali najbolj aktualna vprašanja. Slovenski premier Janez Janša je po seji poudaril, da je situacija v vsaki državi drugačna, je pa po njegovem mnenju nekatera vprašanja lažje rešiti, ker so vse sosednje države Slovenije članice Evropske unije.

V ospredju razprave so bili ohranjanje slovenske narodne identitete, delovanje zamejskih organizacij, financiranje njihovih dejavnosti ter reševanje odprtih vprašanj v odnosih s sosednjimi državami. Obravnavali so tudi zagotavljanje stabilnega financiranja slovenskih društev, organizacij in institucij v zamejstvu.

Slovensko narodno skupnost v Italiji so zastopali senatorka Tatjana Rojc (DS), predsednik SSk Damijan Terpin in predsednika krovnih organizacij SKGZin SSO, Nives Cossutta in Walter Bandelj. Vsi so bili z izkupičkom srečanja zadovoljni, vsak od njih pa je dopoldne predstavnikom vlade predstavil svoje prioritete.

Tatjana Rojc je denimo opozorila na neizvajanje zaščitnega zakona in principa recipročnosti, ki sta jo lani podprla predsednika držav Sergio Mattarella in Nataša Pirc Musar. »Slovenska narodna skupnost mora biti prepoznavna in spoštovana, svojo zavest mora gojiti tudi prek simbolov naše biti, kot so spomeniki in obeležja ter kulturni domovi, ki zaznamujejo našo prisotnost na teritoriju in pripovedujejo o naši bitki za obstoj,« je povedala Rojc. Dodala je, da si želi, da Republika Slovenija ob nastanku težav podpre dialog in sodelovanje in da se ne postavi na eno ali drugo stran.

Damijan Terpin računa na podporo Slovenije tudi pri vprašanju kulturnih domov na Tržaškem, ki jim zaradi finančnih težav družbe Dom grozi prodaja. Dejal je, novo vodstvo SKGZ poskuša rešiti problem, vendar neuspešno. »S pometanjem problemov pod preprogo ne bomo prišli nikamor,« je zaključil. Domnevno pometanje pod preprogo je v izjavi ponovil tudi Walter Bandelj, ki je izpostavil potrebo po tem, da se najde krivce za nastali problem, pri čemer je po njegovih besedah SSO pripravljen ponuditi pomoč.

Predsednica SKGZ Nives Cossutta pa je ob tem poudarila, da je slovenska vlada na seji jasno izrazila pričakovanje, da narodne skupnosti nastopijo enotno. »Slovenija želi skupen nastop in dogovarjanje znotraj manjšine za vse ključne probleme. Nihče noče ničesar pomesti pod preprogo. Naš cilj je in bo zagotoviti slovenski skupnosti v Italiji čim boljše pogoje za razvoj in delo, zato je škoda, da so nekateri izrabili to priložnost za neko notranje obračunavanje, namesto da bi skupaj predstavili rešitve in prizadevanja za rešitev teh nelahkih, a ključnih vprašanj, ki nas tarejo,« je povedala. Dodala je še, da bo SKGZ nadaljeval s poskusi sodelovanja, čeprav se SSO na pobudo za srečanje ni odzval.