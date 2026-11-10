Na festivalu več kot 20 tisoč gledalcev

Filmske projekcije in druge dogodke v okviru 26. mednarodnega festivala znanstvenofantastičnega filma Trieste Science+Fiction Festival, ki se je v nedeljo zvečer zaključil v gledališču Rossetti s podelitvijo nagrad in predvajanjem najnovejšega filma Wernerja Herzoga Bucking Fastard, je tudi letos skupno obiskalo več kot 20.000 ljudi, podobno kot lani. Umetniški vodja Alan Jones je sicer dejal, da so letos zabeležili znaten porast, »vsi pa pravijo, da je bil letošnji program najboljši doslej,« je bil zadovoljen. Poudaril je, da se tehnologija spreminja, »osnovna vprašanja pa so vedno ista: kako živimo, kaj ustvarjamo in kakšno prihodnost želimo oblikovati«.Na seznamu je bilo letos 60 svetovnih, mednarodnih in italijanskih premiernih projekcij, osrednji nagradi pa sta prejela ravno filma, ki so ju predvajali kot prva na uvodnem večeru.

Asteroid za najboljši film še ne uveljavljenega režiserja je šel francosko-belgijski grozljivki režiserke Marion Le Coroller Sanguine (Species), ki je prepojena s krvjo, obravnava pa tegobe mlajše generacije. Nagrado Méliès d’argent za evropske produkcije je prejel finski The Squirrel (r. Markus Lehmusruusu), ki nas svari pred zanemarjanjem in uničevanjem narave. Med ostalimi naj omenimo še nagrado publike: ta je najbolj cenila španski 5 More Minutes Javierja Ruiza Caldere.