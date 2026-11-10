Energetski ukrep spremljajo pomisleki o njegovem učinku

V tretje gre rado: po dvakratni preložitvi na prihodnjo sejo vlade je ekipa italijanske premierke Giorgie Meloni včeraj vendarle sprejela uredbo z zakonsko močjo, ki naj bi privedla do znižanja zneskov na položnicah za elektriko. Pot do ukrepa, cilj katerega je razbremenitev gospodinjstev in podjetij, ki zaradi posledic enostranskega napada ZDA in Izraela na Iran plačujejo krepko več za energijo, je bila dolga in zapletena.

Osrednji mehanizem, ki naj bi privedel do znižanja zneskov na položnicah za elektriko, je uvedba cenovne omejitve za plin, ki ga kupujejo za proizvodnjo električne energije, na 58,9 evra na megavatno uro (MWh) – trenutna cena zanj je 82,20 evra na MWh –, je po seji vlade napovedal minister energetsko varnost Gilberto Pichetto Fratin. Cena elektrike je v Italiji tesno povezana s ceno plina, če se zato podraži plin, se enako zgodi z elektriko. Cenovna omejitev plina naj bi privedla do znižanja veleprodajne cene elektrike (t. i. PUN): ta trenutno stane 313 evrov na MWh, pred letom dni pa 107 evrov. Znižanje PUN bo privedlo do znižanja končne tarife na položnicah za podjetja in gospodinjstva, trdi vlada.

Če so bili pri stanovski organizaciji trgovcev Confcommercio zadovoljni, saj so ocenili, da bo ukrep privedel do 10-odstotnega znižanja položnic za podjetja, so bili pri podnebnem think tanku Ecco precej manj optimistično razpoloženi, saj so izračunali, da bo za povprečnega uporabnika oz. gospodinjstvo ukrep privedel do mesečnega prihranka za skromnih 1,4 evra na mesec oz. slabih 18 evrov letno.