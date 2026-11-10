»Od mladih je odvisna prihodnost slovenstva«

»Izzivi so seveda različni, vsaka država se sooča s svojimi, se pa vsi zavedamo, kako pomembno je, da v vse strukture in v društva, v vse aktivnosti vključujemo mlade, ker je od njih odvisna prihodnost slovenstva.«

Tako je po današnji seji Sveta vlade za Slovence v zamejstvu v Ljubljani dejala podpredsednica sveta in ministrica za Slovence po svetu in v zamejstvu Suzana Lep Šimenko. Med izzivi je za medije izpostavila zagotavljanje ustreznega kadra za poučevanje slovenskega jezika. Obstaja velik interes za učenje slovenščine. Ministrica je napovedala, da se bo svet v skladu z zakonom sestajal najmanj dvakrat letno, saj so tovrstna srečanja po njenem mnenju odlična priložnost, da se slovenski ministri neposredno seznanijo s tematikami, ki so pomembne za Slovence v zamejstvu, predstavniki manjšine pa na tak način dobijo neposredno institucionalno podporo. »Upamo, da se bodo v prihodnje na posameznih področjih v sosednjih državah izboljšale posamezne situacije,« je še dodala ministrica, ki je na primeru Avstrije in zagotovitve tamkajšnjih dvojezičnih vrtcev poudarila pomen izobraževanja v slovenskem jeziku po celotni vertikali.

»Če želimo resnično ohraniti slovenski jezik, je pomembno, da imajo otroci možnost obiskovati slovenske vrtce in pouk vse do višje šole,« je dejala. Po triurni seji se ministrica ni spustila v podrobnosti posameznih primerov, je pa opozorila, da je bila včerajšnja splošna ugotovitev ta, da se tudi s pomočjo Slovenije, denimo prek razpisov, v zamejstvu dobro ohranjajo slovenska društva in njihove aktivnosti ter kultura in identiteta Slovencev. »Spodbujali bomo še več sodelovanja na vseh področjih, tako v kulturi kot v gospodarstvu, da lahko ne le ohranjamo, ampak tudi krepimo slovenstvo.« je sklenila ministrica Lep Šimenko, ki je še dodala, da je ključno zavedanje, da »vsi skupaj tvorimo slovenski narod, ne glede na države in meje«.