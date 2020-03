Tudi nekateri slovenski glasbeniki v dneh, ko ljudje ostajajo v samoizolaciji na svojih domovih, glasbo delijo preko družabnih omrežij. Nastalo je več dogodkov za tovrstno nastopanje, med njimi sta Slovenija, ostani doma! ter Glasbeniki in glasbenice v izolaciji. Prvi Facebook online koncert Slovenija, ostani doma! je bil sinoči. Koncert Slovenija, ostani doma! združuje glasbenike različnih slogov in založb, ker je v teh časih pomembno, da pozabimo na razlike, in stopimo skupaj. Da ohranimo pozitiven odnos do življenja in kot spodbudo vsem, ki spoštujejo priporočila in ostajajo doma, je mogoče prebrati na Facebooku.

Dogodek Glasbeniki in glasbenice v izolaciji je na Facebooku ustvaril Zdenko Matoz. Namenjen je objavljanju glasbenega ustvarjanja v izrednih razmerah. Glasbeniki predstavljajo od zaključevanja studijskih posnetkov do izolacijske improvizacije. Posnetke so med drugim objavili Miha Renčelj, Neisha, Jure Tori in še mnogi drugi, objavljen pa je tudi koncert mlade rockovske zasedba Kiwi Flash v studiu 26 Radia Slovenija.