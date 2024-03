Slovenija pozdravlja sklep o manjšinah

»Gre za zelo pomemben korak na poti k velikemu cilju Slovencev v Italiji,« je odločitev italijanskega senatnega odbora v zvezi z jezikovnimi manjšinami danes pozdravil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon ter čestital slovenski manjšini, ki si prizadeva za ta cilj. Glede na to, obstajajo po njegovem velike možnosti tudi za zajamčen sedež slovenske manjšine v Furlaniji - Julijski krajini, za kar si urad za Slovence v zamejstvu in po svetu v zadnjem letu močno prizadeva. To bi bil to pomemben napredek in dosežek za slovensko manjšino v Italiji, je dodal minister.

Pri tem je Arčon poudaril pomen razumevanja predsednika FJK Massimiliana Fedrige do slovenske manjšine ter izpostavil dober odnos med premierko Giorgio Meloni in premierjem Robertom Golobom ob obisku v Rimu pred nekaj meseci. Kot je spomnil, je bila tema pogovorov tudi zajamčeno zastopstvo v parlamentu in senatu. »Očitno koraki k prijateljstvu in medsebojnemu sodelovanju gredo absolutno v pravo smer,« je prepričan Arčon.

Nov italijanski volilni zakon vsekakor še ni za vogalom in bo nared, če sploh bo, ko bo parlament uzakonil direktno izvolitev predsednika vlade. Ni izključeno, da bodo parlamentarne volitve napovedane za spomladi leta 2027 potekale z aktualnim zakonom.