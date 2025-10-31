Slovenija premaguje brezposelnost, Italija še ne

Stopnja brezposelnosti v Evropski uniji se je v zadnjem času nekako ustalila pri šestih odstotkih, kar lahko razberemo iz včerajšnjega poročila evropskega statističnega urada Eurostat, po katerem je bila v EU brezposelnost septembra 6,0-odstotna, kar je enako kot avgusta in 0,1 odstotne točke več kot septembra lani. Pri tem so seveda precejšnje razlike med državami.

Razlike pri mladih in ženskah

V Sloveniji je bila prejšnji mesec brezposelnost 3,1-odstotna in s tem ena najnižjih v Evropski uniji, medtem ko je bila v Italiji 6,1-odstotna oziroma rahlo nad povprečjem. Septembra je bila stopnja brezposelnosti najnižja na Češkem in Malti (v obeh 3-odstotna). Najvišjo brezposelnost so na drugi strani beležili v Španiji (10,5 odstotka).

V Italiji je bila brezposelnost mladih (20,6 %) precej večja v primerjavi s septembrom lani (18,9 %), v Sloveniji pa se je letos (12,2 %) precej znižala v primerjavi z lanskim septembrom (13,8 %). Če primerjamo Slovenijo in Italijo, je zanimiv tudi podatek glede stopnje zaposlenosti žensk. V Italiji znaša brezposelnost med moškimi 5,8 odstotka, med ženskami pa 6,6 odstotka. V Sloveniji pa smo priča obratnemu pojavu, saj je brezposelnost med ženskami (2,9 %) nižja od tiste med moškimi (3,2 %).