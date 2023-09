Slovenija preveč prizanesljiva do italijanske desnice?

Sobotna prireditev ob 80. obletnici zaprtja oziroma osvoboditve koncentracijskega taborišča na Rabu je spodbudila razpravo o odnosu Slovenije do italijanskih pogledov na polpreteklo zgodovino, začenši s fašizmom. Stranka Levica, ki jo po novem vodi ministrica za kulturo Asta Vrečko očita zunanjemu ministrstvu, da se »v rokavicah loteva italijanskega revizionizma«. Ministrica Tanja Fajon odgovarja, da je Ljubljana večkrat opozorila na pomen udeležbe najvišjih predstavnikov Hrvaške, Slovenije in Italije na prireditvi na Rabu, »vendar ob tem ne posega v suverenost končnih odločitev predstavnikov Italije ali Hrvaške in jih tudi ne komentira«. Očitno se nanaša na predsednika Sergia Mattarello, ki se v zvezi z Rabom ni odzval vabilu borčevskih združenj treh držav.

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec opozarja, da se predvsem po volilni zmagi desnice Giorgie Meloni v Italiji uveljavlja zgodovinski revizionizem. Slednji je zelo prizanesljiv do fašizma, da ne govorimo do njegove imperialistične politike ter preganjanja Slovencev in Hrvatov. Ta pogled po oceni leve stranke dobiva značaj uradne ideologije, ki se ji Slovenija ne dovolj jasno in odločno zoperstavlja, čeprav bi morala. Zunanja ministrica Fajon ni tega mnenja.