Slovenija razglasila epidemijo

Slovenski premier Janez Janša je prek Twitterja sporočil, da bo od ponedeljka, 19. oktobra, za 30 dni za celo Slovenijo razglašena epidemija. Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je za Televizijo Slovenija dejal, da bo v ponedeljek le uradna razglasitev epidemije, medtem ko bodo v veljavi ukrepi kot doslej. Da so v Sloveniji zelo blizu razglasitve epidemije novega koronavirusa, je bilo jasno po nedeljskih številkah, ko se je tudi število bolnikov s covidom-19, ki se zdravijo na intenzivni negi, približalo meji za razglasitev epidemije.

Po načrtu ukrepov za omejevanje novega koronavirusa je namreč vlada predvidela razglasitev epidemije, ko bo pojavnost števila novih okužb v zadnjih 14 dneh presegla 140 na 100.000 prebivalcev, ko bo v bolnišnicah zdravljenje potrebovalo več kot 250 ljudi in ko bo intenzivno nego več kot 50 ljudi.

V Sloveniji je pojavnost okužb po podatkih Sledilnika za covid-19 328 na 100.000 prebivalcev, po podatkih vlade z nedelje dopoldne pa se je v bolnišnicah na soboto zdravilo 265 oseb, intenzivno terapijo pa je potrebovalo 49 bolnikov. V soboto so v Sloveniji sicer opravili 3765 testov na okužbe z novim koronavirusom in pri tem potrdili 726 okužb. Pozitivnih je tako bilo več kot 19 odstotkov testov.

Razmere je danes zvečer pretresal del vlade skupaj s svetovalno skupino ministrstva za zdravje. Janša je v videonagovoru pozval vse, naj z odgovornim obnašanjem pomagajo zdravstvu pri bitki za življenja.

V Sloveniji je bila sicer epidemija covida-19 razglašena že spomladi, in sicer od 12. marca do konca maja. Slovenija je prva razglasila konec epidemije.

KAJ POMENI RAZGLASITEV EPIDEMIJE?

Razglasitev epidemije pomeni, da se aktivira državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni. Protiepidemijske ukrepe predlaga NIJZ, za njihovo usklajevanje pa je pristojno ministrstvo za zdravje in vlada. V reševanje epidemije se vključijo tudi sile zaščite in reševanja oz. civilna zaščita.

Epidemijo na ravni posameznega območja razglasi minister za zdravje, za celotno državo pa vlada. Državni načrt se aktivira, ko je okuženo ali ogroženo celotno območje Slovenije in ko vlada razglasi epidemijo ter je treba poleg služb v zdravstveni dejavnosti uporabiti tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP), izvajati zaščitne ukrepe in naloge

ZRP ter dejavnosti opredeljene v načrtu k dejavnosti ministrstev.

Predlog za aktiviranje državnega načrta poda minister za zdravje, aktivira pa ga poveljnik civilne zaščite. Ko se aktivira državni načrt, so aktivirani tudi regijski načrti zaščite in reševanja, predvideva državni načrt, ki je bil posodobljen julija letos.

Ob razglasitvi epidemije ali pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravi oceno tveganja glede na vrsto nalezljive bolezni in predlaga protiepidemijske splošne in specifične preventivne ukrepe. Za njihovo usklajevanje je pristojno ministrstvo za zdravje in vlada, za izvajanje operativnih nalog sil za ZRP pa je odgovoren poveljnik civilne zaščite. Poveljnik civilne zaščite v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in NIJZ spremlja razmere in odloča o nadaljnjih ukrepih in nalogah ZRP.

Prebivalci morajo biti v času epidemije pravočasno in objektivno obveščeni o pričakovani nevarnosti, možnih posledicah, ukrepih in nalogah za zmanjšanje in odpravo posledic.

Slovenija lahko ob razglasitvi epidemije zaprosi za pomoč države, s katerimi ima sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume, preko mehanizma EU na področju Civilne zaščite, Nato in druge.

Po aktiviranju državnega načrta poveljnik civilne zaščite obvešča pristojne organe in javnost o načrtovanih zaščitnih ukrepih in nalogah

ZRP, njihovem poteku, izvedbi itd.

V primeru aktiviranja državnega načrta država krije vse stroške, povezane s pripravljenostjo in delovanjem sil za ZRP oz. za izvajanje drugih nujnih ukrepov. O uporabi teh sredstev ob aktiviranju državnega načrta odloča vlada, predvideva državni načrt.