Slovenija: trgovine ob nedeljah ponovno odprte

Slovenska vlada je danes odpravila določitev minimalnega obratovalnega časa prodajaln z živili in prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh, ki ju je marca uvedla v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Še vedno pa ostajajo zaprti nočni klubi in diskoteke.

"S tem se trgovcem znova omogoči, da obratovalni čas določijo v skladu ssvojo poslovno odločitvijo in upoštevaje potrebe potrošnikov," so zapisali v vladi.

Za vse dejavnosti še vedno velja, da jih je dovoljeno opravljati le pod pogojem, da se zagotovi minimalni stik s potrošniki in v skladu s sprejetimi navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ministrstva za zdravje. Odgovornost delodajalcev pa je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka, poudarja vlada.

Ob nedeljah in dela prostih dneh so nazadnje bili lahko odprti le bencinski servisi in lekarne.