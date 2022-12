V Sloveniji so včeraj opravili 933 PCR-testov in 10355 hitrih antigenskih testov, s katerimi so potrdili 3044 novih okužb.

V bolnišnici se je zdravilo 295 oseb (92 zaradi covida, 187 pa s covidom), na intenzivni negi se zdravi 16 pacientov (deset zaradi covida, šest s covidom). Iz bolnišnic so odpustili 25 pacientov, umrle pa so tri osebe s potrjeno koronavirusno okužbo.