Pomorske povezave se začasno selijo pred Veliki trg

Podjetji Trieste Trasporti in Delfino Verde sporočata, da bodo vse tržaške pomorske povezave od jutri (srede) do vključno petka v Trstu uporabljale začasen privez. Zaradi nerazpoložljivosti običajnih privezov ob Nabrežju Nazario Sauro jih bodo preusmerjali na območje med Velikim trgom in pomolom Audace.

To velja za povezave z Miljami, Gradežem oziroma Lignanom ter Barkovljami, Grljanom, Sesljanom, Devinom in Tržičem. Za posodobljene informacije so na voljo kanali oziroma strani obeh podjetij na družbenih omrežjih.