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Pomorstvo

Pomorske povezave se začasno selijo pred Veliki trg

Vse ladje podjetja Delfino Verde bodo do vključno petka preusmerili na začasni privez ob mestnem nabrežju

Spletno uredništvo |
Trst |
21. jul. 2026 | 18:41
    Pomorske povezave se začasno selijo pred Veliki trg
    Ladja podjetja Delfino Verde med plovbo pri Sesljanu( FOTODAMJ@N )
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Podjetji Trieste Trasporti in Delfino Verde sporočata, da bodo vse tržaške pomorske povezave od jutri (srede) do vključno petka v Trstu uporabljale začasen privez. Zaradi nerazpoložljivosti običajnih privezov ob Nabrežju Nazario Sauro jih bodo preusmerjali na območje med Velikim trgom in pomolom Audace.

To velja za povezave z Miljami, Gradežem oziroma Lignanom ter Barkovljami, Grljanom, Sesljanom, Devinom in Tržičem. Za posodobljene informacije so na voljo kanali oziroma strani obeh podjetij na družbenih omrežjih.

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