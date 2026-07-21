Po zmagi na tekmovanju je nastopila na koncertu zmagovalcev v Kanadi

Po osvojitvi prve nagrade na mednarodnem tekmovanju harfe Toronto International Harp Competition 2026 je Tina Pantaleo, učenka v razredu Tatiane Donis na Glasbeni matici (GM) v Trstu, poletela v Kanado, kjer je nastopila na koncertu zmagovalcev v sklopu harfističnega festivala Toronto International Harp Festival.

12-letna harfistka je tekmovala v kategoriji Advanced Level - Class A, namenjeni udeležencem do 13. leta starosti, in si zaslužila najvišjo nagrado - Highest Distinction - v svoji kategoriji. Tekmovanje je potekalo na daljavo maja letos, 12. julija pa je sledil koncert zmagovalcev v živo v muzeju islamske umetnosti Aga Khan Museum v Torontu.

Tekmovanja se je udeležilo 156 mladih harfistk in harfistov iz 14 držav. Mednarodno žirijo so sestavljala prestižna imena, med katerimi je še posebej izstopala francoska harfistka Catherine Michel iz Nacionalnega francoskega orkestra in pariške Opere.

Tina Pantaleo je ubrala študij harfe pod mentorstvom Tatiane Donis pri petem letu starosti. Od takrat je kot solistka in v duu Les Mati s harfistko Majo Locatelli osvojila več prvih nagrad na mednarodnih tekmovanjih, med drugim tudi zlato kolajno na mednarodnem tekmovanju društva harfistov Slovenije v Velenju.