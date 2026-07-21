Odvetnica žrtev Marka Rupnika želi pojasnila v zvezi s sojenjem

Upanje papeža Leona XIV., da bo postopek proti Marku Rupniku, slovenskemu duhovniku, obtoženemu spolnih, psihičnih in duhovnih zlorab večjega števila redovnic, »prinesel jasnost in pravico«, se še ni uresničilo. Odkar je papež izrazil to upanje, je minilo dobrih osem mesecev, v tem času pa o sojenju nobene novice.

Do ponedeljka, ko se je na nekem portalu, ki spremlja vesti iz katoliškega sveta, pojavil zapis, da naj bi se sojenje Rupniku, ki je pred letu poučeval verouk na slovenskih šolah v Gorici, zaključilo z njemu naklonjeno odločitvijo. Pri tem so se sklicevali na »vztrajne govorice iz zelo zanesljivih virov«. Novico je kasneje povzelo več medijev iz katoliške sfere.

Za vprašanje o tem, ali je omenjena vest verodostojna, smo se obrnili na odvetnico Lauro Sgrò, ta zastopa pet nekdanjih redovnic, ki so prijavile Rupnikove zlorabe, med temi sta v javnosti večkrat nastopili Mirjam Kovač in Gloria Branciani. »Ker o sojenju nikoli nisem prejela nobenega uradnega obvestila, so me stranke prosile, naj prefektu kongregacije za versko doktrino posredujem prošnjo za pojasnilo,« je pojasnila za Primorski dnevnik. Posredovala nam je dopis, naslovljen na kardinala Victorja Manuela Fernandeza.

Opozorila ga je, da so doslej vse njene prošnje o tem, naj jo obveščajo o poteku sojenja, ostale brez odgovora. Omenila je govorice o oprostilni sodbi in dodala, da teh uradni viri niso ne potrdili ne zanikali. Fernandeza je spomnila na veliko bolečino njenih strank, ki so zlorabe prvič prijavile pred več kot 30 leti. »Se je sojenje sploh začelo? Če se je, na kateri točki je?,« je Sgrò vprašala kardinala. In še: zakaj njenim strankam nihče ni prisluhnil v vlogi prič? »O sojenju nisem slišala niti ene dobre besede, to me vznemirja in boli,« je zapisala zagovornica nekdanjih redovnic in poudarila, da Cerkev – tako kot žrtve – potrebuje transparentnost, pravico in resnico. Kardinala je zato prosila, naj jo seznani s potekom sojenja.