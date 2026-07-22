Nova upepeljevalnica pridobitev za čezmejni prostor

Odgovor na potrebe sedanjega časa in družbe. Tako je novo upepeljevalnico , ki so jo včeraj predali namenu ob goriškem pokopališču, opisal župan Rodolfo Ziberna. »Vedno več ljudi zaradi življenjskih obveznosti ali dela v tujini ne more več redno skrbeti za družinske grobove. Nova pogrebna hiša s krematorijem zato odgovarja na potrebe našega območja, ob ustreznih pravnih pogojih pa bo lahko nudila storitve tudi uporabnikom širšega čezmejnega prostora,« je še poudaril Ziberna. Kompleks ob upepeljevalnici obsega poslovilno dvorano in sprejemne prostore; obratovati bo začel že danes.

Del širše prekvalifikacije

V Italiji je upepelitev vse bolj razširjena oblika pokopa. Vsako leto v približno 90 krematorijih po celi državi opravijo okrog 250 tisoč upepelitev. Za slednjo se v Italiji odloči približno 39 odstotkov ljudi. V Furlaniji - Julijski krajini pa je odstotek znatno višji, saj se za to obliko pokopa odloči več kot 63 odstotkov svojcev.

Goriški župan je pred prerezom traku poudaril, da je nova upepeljevalnica pomembna pridobitev za Goriško in širše čezmejno območje, čeprav so sporazumi za čezmejno uporabo še v teku. Posebej je izpostavil tudi večjezičnost v kompleksu. »Uporaba italijanščine, slovenščine in furlanščine je del naše kulture in je značilnost vsega, kar ustvarjamo na tem območju,« je sklenil goriški prvi občan. Krematorij stoji na občinskem zemljišču. Podjetje Altair Funeral pa je od občine prejel 37-letno koncesijo za upravljanje kompleksa. Občina Gorica je pred leti za izgradnjo objavila razpis za javno naročilo. Na prvo mesto se je uvrstila naveza podjetij, med katerimi je tudi Altair Funeral, in ustanovila projektno podjetje Tempio crematorio Gorizia. Projekt je nastal v obliki javno-zasebnega partnerstva in je vreden 3,4 milijona evrov. Celotno naložbo je financiral zasebni partner, občina pa ni imela neposrednih stroškov. Po obdobju 37 let bo občina ponovno prevzela objekt.

Projekt je del širše prenove pokopališkega kompleksa. Na skupni površini približno 2700 kvadratnih metrov so zgradili okoli 420 kvadratnih metrov novih objektov. Kompleks je zasnovan tako, da omogoča celoten potek pogrebnih storitev na enem mestu: od sprejema svojcev in poslovilne slovesnosti do možnosti spremljanja začetka upepelitve, če si to družina želi. Michele Marinello je poudaril, da želijo zagotavljati storitev na najvišji ravni, pri čemer so ključni dobro usposobljeni in tankočutni zaposleni, saj gre za delo, ki zahteva skrb za družine in pokojne, dosledno spoštovanje rokov, strogo upoštevanje predpisov ter veliko občutljivost do različnih ver in kultur. Da so tovrstni prostor pogrešali, je poudaril tudi župnik Karel Bolčina, ki je blagoslovil stavbo.

Upepeljevalnica v Gorici je posebno učinkovita, hitra in okolju prijazna, so poudarili. »Cilj je, da se žara svojcem izroči najpozneje v 48 urah,« je razložil Marinello. Posebna pozornost je namenjena tudi varovanju okolja. Emisije pa bodo stalno nadzorovane v skladu z veljavnimi okoljskimi dovoljenji. Občina Gorica je v pogodbi z upravljavcem zagotovila tudi posebno ugodnost za svoje občane, ki bodo storitve lahko uporabljali s 30-odstotnim popustom.