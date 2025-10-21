Slovenija zadovoljna z nastopom na Expu 2025 v Osaki

Po šestih mesecih dogajanja in 25 milijonih obiskovalcev se je v Osaki prejšnji teden zaključil Expo 2025. Med 186 državami se je kot inovativna in trajnostno naravnana država po oceni agencije Spirit Slovenija uspešno predstavila tudi Slovenija. Paviljon, ki si ga je Slovenija delila z 10 drugimi državami, si je ogledalo 3,8 milijona ljudi.

Nosilna tema Expo 2025 Osaka je bila Načrtovanje prihodnje družbe za naša življenja. Osredotočala se je predvsem na koncept Družbe 5.0, so spomnili na Spiritu. V tem okviru je slovenski paviljon po njihovih pojasnilih združeval trajnost, inovacije in bogato kulturno dediščino ter obiskovalcem ponudil digitalno in fizično doživetje Slovenije kot zelene in digitalne države prihodnosti.

Celotna predstavitev Slovenije na Expu je sledila ideji povezovanja src - med Slovenijo in Japonsko, kar povzema tudi slogan slovenske predstavitve Od srca do srca, so pojasnili na Spiritu, ki je skrbel za slovensko predstavitev.

Slovenija si je skupinski paviljon delila skupaj z 10 drugimi državami - Hrvaško, Gabonom, San Marinom, Gvatemalo, Ukrajino, Črno Goro, Panamo, Izraelom, Slovaško in Urugvajem. V skupnem paviljonu so v času razstave zabeležili 3,8 milijona obiskovalcev, po ocenah organizatorjev si jih je 80 odstotkov ogledalo tudi slovenski del, s čimer so po navedbah Spirita bistveno presegli število obiskovalcev slovenskega paviljona na prejšnjih svetovnih razstavah.

Po Spiritovih navedbah so bile reakcije obiskovalcev slovenskega paviljona izjemno pozitivne. »EXPO Osaka 2025 je bila odlična priložnost za okrepitev pozitivne vidnosti in prepoznavnosti Slovenije v japonskem, azijskem in globalnem okolju. S predstavljenimi vsebinami in interaktivnim pristopom smo uspeli vzpostaviti kvalitativno bogatejšo platformo, ki bo služila kot odlično izhodišče za poglobitev celotnega spektra odnosov z Japonsko, ki sodi med pet najmočnejših gospodarstev sveta in je tehnološko ena od najnaprednejših držav na globalni ravni,« je ob zaključku Expa dejal veleposlanik na Japonskem in generalni komisar Slovenije za Expo 2025 Jurij Rifelj.

Direktor slovenskega paviljona Gorazd Skrt je dodal, da je bil njihov glavni cilj pokazati Slovenijo kot inovativno, trajnostno in odprto državo. »Številke obiskov in odzivi obiskovalcev dokazujejo, da smo ta cilj dosegli. Paviljon je bil prostor, kjer so se prepletali gospodarstvo, turizem in diplomacija - dokaz, da lahko majhna država ponudi velike zgodbe,« je sklenil.